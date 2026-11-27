Pilar López, la mujer desahuciada en Palma, y la activista de la PAH Mallorca, Àngela Pons. - EUROPA PRESS

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pilar López, la vecina de Palma desahuciada de su casa, ha presentado una reclamación al Ayuntamiento de Palma para conocer las circunstancias en las que se filtraron algunos datos personales sobre unas supuestas ayudas sociales y ha insinuado que para conseguir una vivienda social, hace falta tener el carné de afiliado a algún partido.

La mujer ha sugerido esta posibilidad durante una atención a los medios de comunicación este viernes, para exponer su situación e informar de esta petición ante la Agencia de Protección de Datos, ya que entiende que se habría podido "vulnerar" su derecho a la protección de datos.

Asesorada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha apuntado que la información que se dio en algunos de comunicación, acerca de una posible percepción de ayudas sociales municipales, "no es verídica" y ha pedido a Cort que "aclare" que ella no ha recibido dinero de la Administración por este concepto.

López ha reconocido que sí recibió una aportación para pagarle el alojamiento en un hostal durante el mes de junio pero en verano, "en plena ola de calor" en Baleares, se le terminó esta prestación.

Además, ha recriminado al Ayuntamiento que, en la etapa que tuvo que dormir en un coche, no recibió "ni una llamada" y ha reivindicado que a ella "no le van a callar" como hace determinado "color político" que "manda callar a las mujeres", en referencia al momento del debate electoral de este jueves en el que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, le espetó a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, que callase.