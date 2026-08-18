Pillan en Eivissa un taxi ilegal con seis ocupantes en un vehículo de cinco plazas

Agentes de la Policía Loca de Eivissa. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
EIVISSA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Eivissa ha detectado un presunto caso de intrusismo en el transporte de viajeros.
Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los agentes observaron un vehículo que circulaba con un número de ocupantes superior al autorizado. En total, viajaban seis pasajeros, aunque el turismo tenía cinco plazas.
Durante la intervención, los ocupantes, de origen británico, explicaron a los agentes que el conductor se había ofrecido para transportarlos hasta Sant Antoni ante la falta de taxis pidiéndoles 60 euros por el trayecto.
El conductor, por su parte, aseguró que los ocupantes eran amigos. Ante los hechos observados y las manifestaciones recogidas, los agentes han actuado por un presunto caso de intrusismo en el transporte y el vehículo ha quedado inmovilizado y ha sido retirado.
CONTROLES
El Ayuntamiento ha recordado que, junto al Consell, a comienzos de agosto inspeccionaron 18 VTC detectando diferentes infracciones.
El dispositivo se suma a otras actuaciones realizadas el fin de semana. El sábado, la Policía Local denunció también a otro vehículo VTC con 11 pasajeros, cuando su capacidad era de ocho. El domingo, otra persona fue denunciada por transporte ilegal de viajeros.
Desde junio, los agentes han inmovilizado 19 vehículos por esta práctica.
Además, las administraciones han aprovechado para recordar a los ciudadanos que deben ser responsables y utilizar siempre servicios de transporte legalmente autorizados.