Pillan tusi, cristal y ketamina a un conductor drogado y sin carné que invadía el sentido contrario. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha pillado a un conductor drogado, sin carné y con tusi, cristal, metanfetamina y ketamina en su poder, cuando fue sorprendido invadiendo el sentido contrario de la circulación.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 9 de febrero en la calle Andrea Doria.

Los agentes observaron un turismo que circulaba a una velocidad excesivamente lenta, realizando eses e invadiendo el sentido contrario.

El conductor, un hombre colombiano de 30 años, no detuvo el vehículo inicialmente, lo que obligó a la patrulla a colocarse en paralelo para interceptarlo. El hombre presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo el efecto de sustancias estupefacientes.

Aunque la prueba de alcoholemia arrojó un resultado negativo, el test de drogas confirmó un positivo en anfetaminas y metanfetaminas. Durante la actuación, los agentes observaron cómo el individuo intentaba ocultar unas bolsas en la zona genital.

En el registro se le intervinieron dos bolsas de tusi, una de cristal, una de ketamina y 14 pastillas de anfetamina por lo que fue denunciado.

Asimismo, se constató que el hombre tenía el permiso de conducir retirado por decisión judicial desde el pasado 6 de febrero. El historial del conductor, además, refleja una reiterada peligrosidad, ya que el día anterior el vehículo estuvo implicado en un accidente con fuga y, durante los últimos meses, ya había dado positivo en drogas en otro control y provocado un accidente con heridos leves.

El vehículo fue retirado por la grúa al depósito municipal. La Sala de Atestados instruyó las diligencias penales y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia para la celebración de un juicio rápido.