Pimeco apunta que el nuevo acuerdo sobre cruceros "castiga al comercio" y "perjudica la desestacionalización"

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) ha mostrado su oposición al nuevo acuerdo entre el Govern y Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) para establecer una nueva limitación de cruceros, al señalar que "castiga al comercio" y "perjudica la desestacionalización".

Así se ha expresado la agrupación de comerciantes de la isla al considerar que el acuerdo entre el Ejecutivo y CLIA "limita aún más" la llegada de cruceristas en Palma, al considerar que "añade rigidez" a la operativa del puerto y "desincentiva" a las navieras a la hora de programar escalas en Mallorca durante todo el año.

En un comunicado, la patronal del comercio ha alertado que el establecimiento de un techo semanal más bajo tendrá "consecuencias", puesto que si una compañía desea incorporar una nueva escala y no encuentra disponibilidad por haberse alcanzado el límite, "tendrá que optar por desviar esa parada a otro destino".

"Esta situación afecta a la planificación comercial de las navieras, que cierran itinerarios con gran antelación y priorizan puertos con mayor flexibilidad operativa", han alegado.

Pimeco también ha advertido del efecto que puede tener en la desestacionalización, dado que si la capacidad queda congelada en temporada alta, "se reduce el margen para atraer más cruceros a lo largo de todo el año".

"No solo se contiene el crecimiento total, sino que se limita la posibilidad de redistribuir flujos hacia la temporada baja como herramienta para equilibrar la actividad", han indicado.

Además, han justificado que, en los meses de temporada alta, cuando no hay días nublados y hace mucho calor, en Palma hay "poca afluencia". Por ello, han considerado que limitar aún más la llegada de cruceristas en esta época es "un error", ya que supone "restringir una actividad que contribuye a dinamizar el comercio local, sin que exista una situación generalizada de saturación".

Pimeco ha reivindicado que Mallorca necesita un mensaje "claro y coherente" y han destacado que "quieren cruceros y los quieren todo el año", por lo que, a su juicio, estas decisiones "no ayudan, comprometen la actividad económica y el empleo que dependen de ella".

Asimismo, han solicitado a las navieras que "sigan apostando por Palma" como escala y que mantengan su compromiso con la isla durante todo el año, porque la actividad de los cruceros "sostiene el comercio local, la restauración, el transporte y miles de empleos".

"Palma es las mejores ciudades del Mediterráneo, con un casco histórico excepcional y capacidad real para acoger más escalas. Por eso, desde la patronal se rechaza que se impongan este tipo de techos y recortes por criterios estrictamente políticos, ya que estas limitaciones penalizan la actividad económica y empujan escalas hacia otros destinos. Aquí se les da la bienvenida", han mantenido.