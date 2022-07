Pimeco estudia la impugnación de la asamblea de Pimem donde fueron expulsados ante el incumplimiento de los estatutos

"No somos morosos porque no debemos nada. No había ninguna cuota establecida", asevera Fuster

PALMA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Toni Fuster, ha informado, este lunes, de que el servicio jurídico de la asociación estudia impugnar la asamblea de Pimem, en la que fueron expulsados, por el incumplimiento de sus propios estatutos.

En rueda de prensa, Fuster ha señalado que, para empezar, no estaban invitados como socios de Pimem que eran en ese momento y, además, en el orden del día no estaba la decisión sobre Pimeco, "algo que debería estar". "El servicio jurídico de Pimeco está viendo si hay motivo para impugnar la asamblea de Pimem", ha destacado.

De este modo, desde Pimeco han subrayado que no consideran que estén fuera de Pimem. "Haremos todo lo que sea necesario. Estamos convencidos de que Pimeco no ha traspasado ninguna línea para la expulsión de Pimem", ha afirmado Fuster, quien ha aseverado que no se debe ninguna cuota: "No somos morosos".