Pimeco respalda a Cort y pide reforzar la lucha contra la venta ambulante ilegal

Archivo - Venta ambulante en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) ha expresado su "total respaldo" al Ayuntamiento de Palma y a la Policía Local tras los graves incidentes registrados en Playa de Palma durante un operativo contra la venta ambulante ilegal.

"Lamentamos profundamente lo sucedido y trasladamos nuestro reconocimiento a los agentes. No se puede aceptar que decenas de personas traten de impedir una actuación policial mediante la presión o el enfrentamiento", han señalado desde la patronal en un comunicado.

A juicio de Pimeco, lo ocurrido demuestra que la venta ambulante ilegal está "echando un pulso a la autoridad, y ese pulso no puede ganarlo quien incumple las normas".

Desde Pimeco han reconocido el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento, aunque han reclamado mantener e intensificar la presión, aumentar la coordinación con Policía Nacional y Delegación del Gobierno y actuar también contra las redes que abastecen, almacenan y distribuyen la mercancía ilegal.

"No se trata de criminalizar a ningún colectivo, pero la vulnerabilidad no puede convertirse en impunidad", han argumentado, insistiendo en que "retroceder sería transmitir el peor mensaje posible".

En esta línea, han reclamado más presencia policial, más coordinación y consecuencias efectivas ante la reincidencia. "La autoridad y el cumplimiento de la ley no pueden ponerse en cuestión", han recalcado.

Al mismo tiempo, para la patronal es el momento de revisar y cambiar la legislación para dotar a las administraciones y a las fuerzas de seguridad de herramientas realmente eficaces contra la venta ambulante ilegal.

"No se puede seguir afrontando un problema cada vez más organizado y reincidente con mecanismos que, en demasiadas ocasiones, resultan insuficientes. Si las leyes actuales no permiten acabar con esta situación, habrá que adaptar las leyes a la realidad", han concluido.