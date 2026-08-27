Detenido un vendedor ambulante en Playa de Palma después de que otros 40 intentaran impedir el arresto - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido esta tarde a un vendedor ambulante en primera línea de Playa de Palma en una actuación en la que cerca de 40 vendedores han intentado impedir el arresto.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el dispositivo contra la venta ambulante ilegal se ha desarrollado sobre las 16.00 horas cuando un grupo de unos 40 vendedores ha tratado de impedir la detención, por lo que los agentes han requerido la presencia de efectivos de la Policía Nacional.

Los hechos no han provocado heridos, aunque se han registrado daños materiales en vehículos policiales, ha señalado el Ayuntamiento, que ha condenado los hechos y "cualquier intento de obstaculizar la labor de los agentes".

Asimismo, ha agradecido la intervención de la Policía Nacional y ha destacado "la profesionalidad de los agentes" de la Policía Local durante el operativo.

Esta actuación se enmarca en la labor constante que desarrolla la Policía Local para combatir la venta ambulante ilegal. Los dispositivos se han intensificado, de modo que, según Cort, ha aumentado la presión sobre la venta ambulante ilegal y ha permitido actuar de manera más efectiva.