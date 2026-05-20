Pimeco señala que las enmiendas sobre grandes superficies protegen el comercio de proximidad y el equilibrio territorial

Archivo - Comercio en una calle de Palma. - CAIB - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Pimeco ha valorado el diálogo y la negociación abierta sobre las enmiendas a la ley de proyectos estratégicos en lo relativo a las grandes superficies, lo que han asegurado que permitirá la "protección del comercio de proximidad y del equilibrio territorial".

Como patronal defensora del pequeño y mediano comercio de Mallorca, han resaltado que han trabajado "intensamente" durante las últimas semanas para trasladar una posición "clara".

En un comunicado, Pimeco ha apuntado que cualquier proceso de simplificación administrativa debe hacerse "sin debilitar las garantías urbanísticas, territoriales y ambientales que protegen el equilibrio comercial, el comercio de proximidad y el modelo territorial de Baleares".

La patronal ha subrayado la necesidad de introducir ajustes concretos para evitar que la agilización de procedimientos pudiera traducirse en una "pérdida de control público, de seguridad jurídica o de protección de los instrumentos de planificación territorial y sectorial existentes en Baleares".

En este sentido, Pimeco ha considerado "especialmente importante" que se preserven herramientas como el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (Pecma) en Mallorca, ya que estos instrumentos "no tienen únicamente una función administrativa, sino estratégica".

Es decir, permiten ordenar el crecimiento comercial, evaluar impactos territoriales, ambientales y de movilidad, y garantizar un modelo comercial "equilibrado, sostenible y compatible con el tejido económico y urbano de las islas".

Desde Pimeco han reconocido la disposición al diálogo del conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y de la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, así como su voluntad de escuchar las preocupaciones trasladadas por el pequeño comercio y buscar un "punto de equilibrio" entre la agilización administrativa y el mantenimiento de garantías esenciales para el territorio y el comercio de proximidad.

Por otra parte, han agradecido la "actitud constructiva" de los distintos grupos parlamentarios que han participado en este proceso y que, desde sus respectivas responsabilidades, han contribuido a abrir un espacio de diálogo que ha permitido "mejorar el texto inicial" y "preservar aspectos fundamentales para el equilibrio territorial y comercial de Mallorca".

Las modificaciones finalmente incorporadas permiten preservar cuestiones como la supervisión de las administraciones públicas, los controles urbanísticos, territoriales y ambientales, la seguridad jurídica de los procedimientos y la aplicación efectiva de los instrumentos de planificación comercial y sectorial vigentes en Baleares, especialmente el Pecma en Mallorca.

"Pimeco siempre ha defendido que simplificar no debe significar desregular y que reducir cargas administrativas es compatible con mantener controles públicos suficientes cuando están en juego la movilidad, el territorio, el medio ambiente y el equilibrio comercial", han sostenido.

La patronal ha incidido en que es posible compatibilizar la agilización administrativa con un modelo económico "sostenible, equilibrado y respetuoso con el territorio y con el tejido comercial local".

De este modo, han avanzado que trabajarán desde el diálogo institucional pero también desde "la defensa firme y clara del pequeño y mediano comercio balear".