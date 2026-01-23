Pimem ve "con buenos ojos" la propuesta de financiación autonómica pero cree que "aún hay recorrido para mejorarla"

El presidente de Pimem, Jordi Mora, acompañado por el catedrático en Economía por la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnoves, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ve "con buenos ojos" la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno y ERC pero cree que "aún hay recorrido para mejorarla".

Así lo ha manifestado el presidente de Pimem, Jordi Mora, este viernes, en una rueda de prensa, acompañado por el catedrático en Economía por la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnoves, en la que ha defendido que a pesar de que esta propuesta "no contempla la ordinalidad", lo cual "es una demanda histórica de la patronal", ha recordado, "sí que mejora la financiación actual".

Por ello, ha apuntado Jordi Mora, Pimem la apoya, al considerarla "una buena propuesta, que mejora la financiación autonómica y, por tanto, mejora el estado de bienestar y los servicios públicos". Además, ha añadido el presidente de la patronal, esta propuesta da a Baleares, como comunidad autónoma, "una mayor autonomía fiscal para que en función de quien gobierne, pueda subir o bajar impuestos, según las políticas fiscales que se quieran aplicar".

También, Mora ha considerado "acertada" la decisión del Govern de "dejar una puerta abierta a mejorar esta propuesta del sistema de financiación". Pues, para la patronal "es una oportunidad importante que haya una negociación, bien sea bilateral, bien sea multilateral; pero que aún haya una oportunidad abierta de mejorar esta propuesta".

En resumen, desde Pimem consideran que "una mejora financiación autonómica puede ayudar a Baleares a mejorar la diversificación económica, reducir la dependencia del turismo". "Tener recursos estables puede ayudar a una mejor digitalización, a una formación, a la innovación, a mejorar la productividad y a tener puestos de trabajo más estables", ha incidido.

Por ende, la patronal ve "con buenos ojos" la propuesta de financiación pero considera que "aún hay recorrido para mejorarla" y, en este sentido, "tiene que haber un esfuerzo por parte de los partidos políticos por intentar cerrar este nuevo modelo de financiación autonómica", al que Mora se ha referido como "importantísimo, estratégico y fundamental".