La piscina municipal Marga Crespí permanecerá abierta en agosto

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PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La piscina municipal Marga Crespí abrirá sus puertas durante todo el mes de agosto como medida excepcional, tal y como ya se hizo el verano pasado, para ofrecer una alternativa a los usuarios con motivo del cierre de las piscinas de Germans Escalas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta instalación mantendrá su horario habitual, esto es, los lunes y miércoles, de 15.00 a 22.30 horas; los martes, jueves y viernes, de 08.00 a 22.30 horas, y los sábados, de 08.00 a 15.00 horas. Los domingos permanecerá cerrada. No obstante, durante agosto no se impartirán cursos, ni se desarrollarán actividades acuáticas.

Cort ha recordado que las piscinas de Germans Escalas permanecen cerradas desde el verano de 2025 como medida preventiva, mientras se "avanza en la rehabilitación integral" del equipamiento. El Consistorio se vio obligado a cerrar estas piscinas después de que un informe alertara de riesgos para la seguridad de los usuarios y concluyera que las actuaciones puntuales ya no eran suficientes, siendo necesaria una intervención integral.

El proyecto de reforma integral, presentado en marzo, se ejecutará en dos fases y contempla una inversión superior a los 6 millones de euros. La actuación permitirá garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la accesibilidad y modernizar completamente las instalaciones.

Aunque la zona de piscinas permanece cerrada, el resto del complejo deportivo Germans Escalas -el gimnasio, los vestuarios, las salas de actividades y de fitness, así como el pabellón deportivo- continúa funcionando.

En este contexto, Cort puso en marcha el pasado verano un plan de reubicación para los usuarios afectados por el cierre de las piscinas y, este mes de agosto, vuelve a habilitar de forma excepcional la piscina municipal Marga Crespí como alternativa para facilitar el acceso de la ciudadanía a este servicio.