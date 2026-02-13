El plan de acceso a la vivienda para personas con discapacidad de Mallorca se amplía con 137 nuevas plazas

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez. - CONSELL

El plan de acceso a la vivienda para personas con discapacidad del Consell de Mallorca se ampliará en 2026 con 137 plazas adicionales y una inversión de 3,7 millones de euros, según ha anunciado el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés.

Galmés ha detallado que esta 137 plazas se sumarán a las 160 actuales y ha señalado, además, que habrá 116 complementos de apoyo, que servirán para cubrir necesidades específicas de los beneficiarios y que suponen una inversión adicional de 927.000 euros.

Desde el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tienen el objetivo de aumentar la inversión del programa hasta los 5,7 millones de euros en 2027.

