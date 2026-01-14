El plan 'Aceleramos' multiplica por 15 los expedientes pagados de ayudas a transición energética y por 16 los importes

Sáenz de San Pedro y Viu, en rueda de prensa. - CAIB

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pago de ayudas a la transición energética se ha multiplicado por 15 y los importes por 16 desde la puesta en marcha hace dos años del plan 'Aceleramos' por parte de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

Según ha informado en nota de prensa el departamento que dirige Alejandro Sáenz de San Pedro, en los dos últimos años se ha impulsado una reorganización profunda de los recursos humanos, de los procedimientos administrativos y de los sistemas de gestión, con el objetivo de dar respuesta a un volumen de solicitudes sin precedentes.

La ejecución del plan ha permitido agilizar la tramitación administrativa y el pago de subvenciones, con un total de 88 millones de euros abonados en ayudas dirigidas tanto a particulares como empresas.

El conseller Sáenz de San Pedro ha destacado que el plan ha permitido pasar de una situación de bloqueo a un modelo de gestión eficaz, cumpliendo con la palabra dada y con unos resultados de suponen un cambio de paradigma en las ayudas para la transición energética.

En este mismo sentido, el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha valorado muy positivamente el balance del programa y ha agradecido el compromiso de la ciudadanía. "Seguimos respondiendo con contundencia, multiplicando equipos y acompañando al ciudadano en todo el proceso a través de las Oficinas para la Transición Energética", ha afirmado Viu.

Desde la puesta en marcha del plan, en octubre de 2023, se han aplicado diferentes medidas de refuerzo organizativo y técnico con el objetivo de mejorar la eficiencia en la tramitación administrativa y reducir los plazos de resolución y pago.

Estas actuaciones han permitido dar salida a un volumen elevado de expedientes acumulados de ejercicios anteriores y mejorar de manera progresiva la gestión de las convocatorias vigentes.

En este periodo, el número de expedientes pagados ha pasado de 1.121 en 2023 a 15.857 en 2025, mientras que las subvenciones concedidas han aumentado de 7.138 a 25.785.

En términos económicos, el importe de las ayudas abonadas ha crecido de 5,5 millones de euros a 88 millones de euros, lo que refleja una mejora notable en la ejecución presupuestaria.

El incremento de los equipos técnicos dedicados a la gestión de subvenciones, con la incorporación de nuevo personal especializado, así como la implementación de herramientas de apoyo a la tramitación administrativa, han sido elementos clave para lograr estos resultados.

Este refuerzo, ha subrayado la Conselleria, ha permitido revisar la totalidad de los expedientes pendientes hasta el año 2023 y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y ordenado.

El departamento que dirige Sáenz de San Pedro ha celebrado que las ayudas gestionadas en el marco del plan hayan registrado un elevado interés por parte de la ciudadanía y del tejido empresarial, especialmente en ámbitos como el autoconsumo fotovoltaico, la eficiencia energética y la movilidad sostenible.