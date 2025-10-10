Plan de choque de listas de espera de dependencia y discapacidad: "Las actuales cifras son preocupantes e intolerables"

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha dado este viernes luz verde a un plan de choque para reducir las listas de espera en la valoración de la discapacidad y la dependencia con la intención de cumplir con el plazo legal máximo de seis meses.

En la rueda de prensa posterior, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha asegurado que el plan es "un compromiso real con los ciudadanos" para reducir unas cifras que ha calificado como "preocupantes e intolerables".

"Hablamos de un plan de choque que nace desde la convicción de que los derechos sociales no pueden esperar y que la dignidad de las personas debe estar siempre en el centro de nuestra política, pero también desde la convicción de que para ello es necesaria la gestión, afrontar los problemas y encontrar una solución", ha afirmado.

A día de hoy, según ha explicado, hay 4.285 personas en espera de valoración de dependencia y 13.198 personas pendientes de valoración de discapacidad, con una media de 14 meses de espera.