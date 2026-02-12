El plan para la limpieza de Palma suma 47 efectivos y 20 vehículos

Archivo - Personale de Emaya con vehículos especializados. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva fase de las actuaciones de refuerzo del plan de limpieza de la capital balear, 'Palma a Punt', sumará en los próximos meses 47 nuevos efectivos y 20 vehículos.

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha presentado la nueva fase del plan y ha detallado que el objetivo es complementar la actividad diaria de los servicios de limpieza en cada uno de los barrios.

El programa 'Palma a Punt' de Emaya es un plan para mejorar la limpieza en los 84 barrios de la ciudad y que consiste en actuaciones como eliminación de grafitis, mantenimiento de papeleras y contenedores, limpieza de calles con agua a presión y recogida de residuos abandonados.