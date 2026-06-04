El Plan Natura 2000 del Govern impulsa la protección de la costa norte de Menorca

Costa norte de Menorca - CAIB

MENORCA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado este viernes de la apertura del periodo de información pública del Plan de Gestión Natura 2000 de la Costa Norte de Menorca, durante el que se podrán recoger las aportaciones de la ciudadanía, entidades y administraciones antes de que el plan se apruebe definitivamente.

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que este nuevo instrumento de gestión abarca diversos espacios protegidos de la Red Natura 2000 situados en el norte de Menorca: costa norte de Ciutadella, ampliación de la Vall, dels Alocs a Fornells, área marina del norte de Menorca, cala de Algaiarens y la Vall.

El plan constituirá la herramienta de gestión para los espacios protegidos de la costa Norte de la isla y establecerá objetivos de conservación y medidas específicas para garantizar el mantenimiento favorable de los hábitats naturales y de las especies que motivaron su protección.

Según ha explicado el conseller del ramo, Joan Simonet, este plan supone un paso importante para reforzar la protección de los espacios de la Red Natura 2000 del norte de Menorca y garantizar la conservación de sus hábitats y especies más valiosos".

El conseller ha remarcado que la costa norte de Menorca concentra algunos de los espacios naturales más singulares del archipiélago. "Con este instrumento dispondremos de una herramienta de gestión común que permitirá coordinar actuaciones, reforzar la conservación y avanzar en la declaración de zonas especiales de conservación", ha dicho.

Además, ha matizado que la aprobación del Plan de Gestión Natura 2000 de la Costa Norte de Menorca permitirá completar un requisito necesario para que los espacios protegidos actualmente declarados como lugares de importancia comunitaria (LIC) puedan designarse como zonas especiales de conservación (ZEC), lo que refuerza su nivel de protección.

Por su parte, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que "el plan define objetivos de conservación concretos y medidas específicas para garantizar el estado favorable de los hábitats y especies que motivaron la protección de estos espacios".

Torres ha añadido que este instrumento permitirá disponer de un marco de gestión homogéneo para todo este ámbito de la Red Natura 2000 y reforzar la coordinación de las actuaciones de conservación a largo plazo.

Con la publicación del anuncio en el BOIB se inicia la fase de información pública, audiencia a las personas interesadas y consulta a las administraciones afectadas prevista en la Ley de conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). Durante un plazo de dos meses, la ciudadanía, las entidades, los sectores implicados y las administraciones públicas podrán examinar la documentación y formular las observaciones, aportaciones o alegaciones que consideren oportunas antes de que el Plan se apruebe definitivamente.

Simonet ha subrayado que "la participación pública es una herramienta fundamental para enriquecer los procesos de planificación ambiental y asegurar que las decisiones adoptadas cuenten con el máximo consenso posible".