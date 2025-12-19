Planas (CAEB) dice "no respetar" los discursos a favor del decrecimiento turístico y apuesta por diversificar

PALMA, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha dicho "no respetar" los discursos a favor del decrecimiento turístico y ha apostado por diversificar y seguir creciendo en valor.

"Nuestra industria más importante es el turismo y nosotros no respetamos a según que grupos o personas que les puedan decir a los turistas que no vengan. No los respetamos, creemos que hay que crecer, crecer mejor, diversificar. Y diversificar no es crecer sino crecer mejor", ha manifestado.

Planas, en declaraciones a los medios de comunicación durante la tradicional copa de Navidad que ofrece la patronal, ha celebrado los buenos resultados cosechados en la pasada temporada turística y ha confiado en que la del año que viene sea igual de buena.

Sí que ha expresado su "preocupación" por los "problemas internos" de algunos mercados emisores, como Alemania o Reino Unido, derivados del aumento de la inflación. "Pueden tener menos ganas de consumir", ha apuntado.

Ante esta situación, la presidenta de CAEB ha llamado a "crecer más en los meses que hay menos sol y playa" porque, a su parecer, el turismo en Baleares también tiene que ver con la cultura, la gastronomía y el deporte.

FALTAN TRABAJADORES

Planas, en la misma línea, ha dado cuenta de los resultados del informe de Evolución Económica publicado este jueves por la patronal y que revela que la economía balear creció un 3,2% en el tercer trimestre del año, por encima de las medias española y europea.

El estudio estima que Baleares crecerá un 2,8% el año que viene, pero Planas ha llamado a ser prudentes ante la "incertidumbre" que generan determinadas cuestiones a nivel nacional e internacional.

Aunque ha destacado la situación de "pleno empleo" que hay en el archipiélago, ha alertado de una cosa que le ha parecido "sorprendente". "A pesar del pleno empleo hay algunas empresas y sectores que demandan trabajadores y no los encuentran", ha señalado.

En este sentido, ha detallado, la apuesta de la patronal es impulsar la formación y la cualificación de los trabajadores para, a la vez, mejorar los datos de productividad.

También ha advertido de que algunas empresas han sufrido descensos en sus beneficios por el incremento de los costes y por una presión fiscal "muy alta".

"Hay inseguridad jurídica y hace que a los inversores, sean de gente de fuera o nacionales, les cueste invertir. Tendríamos que tener menos reglamentación, los tiempos para conseguir permisos y licencias son muy largos", ha subrayado.

PROCESO ELECTORAL

Planas, quien este jueves anunció su intención de presentarse a la reelección a la presidencia de CAEB en las elecciones que previsiblemente tendrán lugar el próximo mes de marzo, ha dicho estar "animada y con fuerza para seguir".

"Hemos intentado poner en valor y mejorar la figura del empresario, a veces muy demonizada, y creo que tenemos que seguir defendiendo los intereses de los empresarios para que los beneficios de las empresas puedan repercutir en el beneficio de todos los residentes", ha indicado.

Preguntada por la posible competencia que podría tener en la elecciones, la presidenta de la patronal ha dicho desconocer si habrá algún candidato más. Las candidaturas se pueden presentar hasta mediados de febrero.