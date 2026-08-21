La plantilla de la residencia DomusVi Palma protesta contra la sobrecarga laboral y seguirá con las movilizaciones - COMITÉ DE EMPRESA DOMUSVI PALMA

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la residencia de mayores DomusVi Palma se ha concentrado la mañana de este viernes para protestar contra la falta de profesionales y la sobrecarga de trabajo, una problemática que si la empresa no resuelve, han advertido, seguirá motivando movilizaciones.

La protesta, que ha tenido lugar entre las 10.45 y las 11.30 horas, ha reunido a varias decenas de personas frente a la residencia, ubicada en junto al Hospital Palmaplanas.

Los trabajadores, según han informado a Europa Press fuentes del comité de empresa, han estado respaldados por los propios usuarios y sus familiares, algunos de los cuales han participado en la concentración, y por compañeros de otras residencias.

La representación de los trabajadores, integrada por CCOO, UGT y FOL, ha denunciado públicamente que la falta de trabajadores dificulta la labor diaria del equipo técnico y de cuidados y afecta tanto a las condiciones laborales de la plantilla como a la atención que reciben las personas residentes.

La situación, han advertido las citadas fuentes, se ha agravado hasta el punto de que no es buena "ni para la salud de los trabajadores ni para la de los propios residentes".

Desde el comité de empresa han advertido de que, a no ser que la empresa atienda sus reivindicaciones, a la concentración prevista para el próximo viernes 28 de agosto le seguirán otras movilizaciones.

La residencia DomusVi Palma, en un comunicado, mostró este jueves su disposición al diálogo con la plantilla y aseguró que ha tomado medidas para garantizar un equipo de trabajadores "suficiente" durante los meses de verano.

Una postura que han rechazado los representantes de los trabajadores, alegando que las bajas no se están cubriendo como es debido, llevando a una sobrecarga que a algunas empleadas ha provocado lesiones físicas.

La solución que la empresa ha puesto sobre la mesa, que según la versión del comité no va más allá de unos escasos incentivos económicos para parte de la plantilla, es para ellos insuficiente.

Su propuesta para solventar esta problemática, han apuntado, sería aumentar los salarios de todos los empleados de la residencia para que trabajar en ella sea más atractivo y se reduzcan las dificultades para encontrar profesionales.