La Plataforma ParaTiPaliativos reivindica los cuidados paliativos como un "derecho fundamental"

El oncólogo y miembro de la Plataforma ParaTiPaliativos interviene en el CaixaFòrum de Palma para presentar la iniciativa. - EUROPA PRESS

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma ParaTiPaliativos se ha presentado este viernes en el CaixaFòrum de Palma en un acto con el que se ha tratado de resaltar a los cuidados paliativos como un "derecho fundamental" para la gente.

Así lo ha indicado el oncólogo y uno de sus integrantes Enric Benito durante su intervención, en la que ha afirmado que la entidad busca "romper el tabú sobre la muerte" y mover la conciencia social para que los paliativos sean "accesibles para todos".

Para el sanitario la muerte "no existe", sino que lo ha descrito como el "proceso de morir" y ha incidido en el hecho de que haya un "acceso universal", además de "eliminar las barreras geográficas" porque en España, "más de la mitad de las personas con derecho a recibirlos, no tienen acceso".

Asimismo, ha criticado que los especialistas en paliativos llevan "32 años luchando" para que se les reconozca como tal, ya que "pasan los gobiernos sin que se haga". De hecho, Benito ha incidido en el hecho de que se haya aprobado una Ley de la Eutanasia pero no una de Cuidados Paliativos.

A lo largo de la jornada, se ha hecho un repaso por la historia de la plataforma que parte de la Fundación Pía Aguirreche --médico con una enfermedad neurodegenerativa-- y ha hablado de su actividad, como la producción de la película 'Hay una puerta ahí', que se ha proyectado durante el acto y sobre la que se ha hecho una mesa redonda.