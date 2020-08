Las playas de Palma lucen bandera roja por la tormenta eléctrica y derrame de aguas mixtas

PALMA DE MALLORCA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha informado que las playas de la ciudad están señalizadas con bandera roja por la tormenta eléctrica por lo que no se permite el baño.

Asimismo, han añadido, las intensas lluvias han ocasionado derrames de aguas mixtas en Can Pere Antoni, Ciudad Jardín y Cala Major, también con bandera roja, por lo que el baño no estará permitido hasta que los análisis no muestren que las aguas son aptas.

Según han recordado, el futuro colector y depósito para aguas residuales evitará estos derrames.