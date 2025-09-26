La plaza Gomila acogerá este sábado actividades infantiles, un mercado gastronómico y actuaciones musicales

Cartel del evento 'Los sábados son de Gomila'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Los sábados son de Gomila' ha preparado para este sábado una jornada que reunirá gastronomía, música en directo y propuestas familiares en un ambiente festivo y cercano en la plaza Gomila.

La actividad cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, a través de PalmaActiva, que ha tramitado los permisos y cedido material.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que el evento, organizado para "dinamizar el barrio" y "mostrar la riqueza cultural y gastronómica de la zona2, contará con la participación de restaurantes de Gomila, productores locales y los comercios del barrio, entre ellos We Hostel, Flores Francia, Bar Bellver, Brutus, Can Pa, Restaurante Take y muchos otros que se suman a la cita para mostrar la vitalidad de la comunidad.

Entre las paradas gastronómicas confirmadas destacan Formatges Sa Vinya y Bodega Ribas, junto con otros proyectos que pondrán en valor el producto local.

Durante todo el día, a partir de las 12.00 horas, el público podrá disfrutar de estands gastronómicos con tapas y degustaciones a precios populares, ambiente musical con música en directo de Midnight Walkers a partir de las 16.00 horas o talleres infantiles a cargo de Pic Ponent, en colaboración con la Fundación Nazaret, pensados para que los más pequeños aprendan y se diviertan mientras las familias comparten la jornada.

Los organizadores afirman que la cita refuerza la apuesta por consolidar a Gomila como "un espacio vivo, diverso y abierto al encuentro de residentes y visitantes". 'Los sábados son de Gomila' se repetirá los próximos 25 de octubre y 29 de novembre.