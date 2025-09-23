1ª Fira del Variat Mallorquí de Palma: Música, circo y 'ball de bot'

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los amantes del 'variat' tendrán una cita obligada este fin de semana en la plaza de Pere Garau, lugar en el que se celebrará la primera edición de la Fira del Variat Mallorquí y en el que los asistentes podrán disfrutar de música, circo o 'ball de bot', entre otras propuestas.

Se trata de una iniciativa de la Agrupació de Venedors, que cuenta con el apoyo del Consistorio y el Consell de Mallorca, con el objetivo de reivindicar uno de los platos más íntimamente vinculados a la gastronomía tradicional de la isla.

Además, también se busca promocionar el producto local, poner en valor la calidad de la oferta de los mercados municipales y favorecer la dinamización social y económica de esta zona de Palma.

PROGRAMACIÓN

La I Fira del Variat Mallorquí empezará este próximo sábado con una verbena popular que durará de las 20.00 a las 00.00 horas, y que será amenizada por el DJ Juanmi Esteban y los componentes del grupo Cirko, que actuarán en directo.

Ya el domingo, la feria estará abierta al público a lo largo de toda la jornada, a partir de las 09.00 horas y hasta las 23.00 horas, con una oferta plural y diversa de actividades pensadas para todos los públicos.

Entre ellas los asistentes podrán disfrutar de talleres infantiles, 'gegants', 'xeremiers', 'ball de bot', una 'xaranga' con Los estupendos borruños, un taller de circo, la actuación de la Filharmònica Porrerenca y más conciertos y sesiones con DJ. La velada finalizará con las actuaciones de Lolita Khaos y Chris Mental.

Los establecimientos que mostrarán su oferta gastronómica se repartirán en ocho casetas habilitadas en las que se elaborarán y servirán los platos de 'variat'. Igualmente, el público dispondrá de dos 'foodtrucks' y dos recintos para la venta de artículos dulces, además de un bar que proveerá a los asistentes de bebidas y de los correspondientes tickets de consumición.

INTENCIÓN DE PERDURAR EN EL TIEMPO

La presentación de esta feria se ha hecho este martes en el interior del mercado de Pere Garau y ha contado también con la presencia del teniente de alcalde y regidor de Medio Natural, Espacios Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzá de Keizer, la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, el director general de Promoción Económica, Producto Local y Comercio del Consell de Mallorca, Álvaro Roca, y la presidenta del mercado, Paquita Bonnin, principal impulsora de un evento que ha nacido con la intención de perdurar en el tiempo.

Durante su intervención, el regidor ha elogiado el trabajo realizado por los vendedores y el tejido comercial de Pere Garau con el objetivo de sacar adelante la creación de la feria y ha destacado que el mercado municipal es "el corazón que hace latir la convivencia del barrio, su cohesión social y su equilibrio económico".

Al mismo tiempo, ha remarcado la idoneidad de Pere Garau como barrio que acoge esta primera edición de la Fira del Variat, ya que se trata de la zona con la demografía "más densa de Palma" y con una realidad intercultural que "hace necesario crear puentes de conocimiento recíproco entre las diferentes comunidades de residentes y, a la vez, favorecer el contacto con el patrimonio cultural más ligado a la identidad y las costumbres de la isla".