El plazo para pedir plaza en 0-3 años finaliza este martes

Archivo - Una 'escoleta' infantil. - PRINCIPADO - Archivo

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar las solicitudes de una plaza de educación infantil de primer ciclo (0-3 años) para el curso 2026-2027 finaliza este martes.

Para el próximo curso, la Conselleria de Educación y Universidades prevé autorizar unas 1.200 nuevas plazas respecto al curso anterior, de las cuales 500 serán públicas y 700 concertadas, lo que permitirá ofrecer cerca de 15.300 plazas gratuitas en todo el primer ciclo de educación infantil en Baleares.

Esta ampliación se enmarca en la apuesta del Govern por reforzar la oferta pública de 0 a 3 años, especialmente la gestión directa de centros, que ha pasado de 4 a 29 centros desde septiembre de 2023.

En el curso 2026-2027, la Conselleria asumirá la gestión de ocho nuevos centros vinculados a CEIP y escuelas infantiles de Mallorca y Eivissa. El trámite se puede realizar de manera telemática a través del Servicio de escolarización.