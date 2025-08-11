El plazo para sumarse a ocho autoconsumos fotovoltaicos en Mallorca y Menorca estará abierto hasta el 19 de septiembre

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar solicitudes de adhesión a las ocho convocatorias para participar en nuevas instalaciones de autoconsumo fotovoltaico compartido en diferentes municipios de Mallorca y Menorca estará abierto hasta el próximo 19 de septiembre.

En conjunto, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, estas instalaciones sumarán una potencia de 530 kilovatios (kW), suficientes para abastacer con energía renovable a 224 viviendas, 57 pequeñas y medianas empresas y varios equipamientos municipales.

Se estima que estas instalaciones, que estarán ubicadas en Caimari, Llubí, Bunyola, Palma, Porreres, Andratx, Palmayola y Es Castell, evitarán la emisión de 298,37 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año.

Este modelo permite a la ciudadanía, pequeños comercios y empresas consumir energía solar pública sin necesidad de instalar placas solares ni realizar inversión inicial. Cada participante podrá disponer de una potencia de un kW en el caso de viviendas y hasta tres kW en el caso de actividades económicas. Los locales con bajo consumo también podrán solicitar un kW.

A cambio de una cuota anual de 100 euro por kW asignado, las personas o entidades adheridas recibirán energía renovable a través de la red eléctrica, con compensación de excedentes, que será descontada automáticamente en su factura por parte de la distribuidora, ha indicado la Conselleria.

La solicitud se puede tramitar en cualquiera de las sedes de la Oficina para la Transición Energética o a través de la página web del Instituto Balear de la Energía (IBE).

Es necesario presentar la solicitud de adhesión al autoconsumo compartido; una orden SEPA de domiciliación bancaria; una copia del DNI o NIE (personas físicas) o del NIF, DNI del representante y poderes de representación (personas jurídicas); una factura eléctrica del punto de suministro; una ficha catastral del inmueble; un justificante de titularidad de la cuenta bancaria declarada; y, en su caso, un documento que acredite la condición de hogar vulnerable o beneficiario del bono social.

De acuerdo con los datos de la Conselleria, un total de 1.062 ciudadanos de Baleares ya se benefician de los autoconsumos compartidos y 162 personas más están inscritas a instalaciones con plazos cerrados y que entrarán en funcionamiento en los próximos meses. Así mismo, 67 personas están inscritas a día de hoy en los procesos abiertos.