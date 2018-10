El Pleno del Consell aprueba el Plan económico financiero que permitirá cumplir con el objetivo presupuestario

Publicado 27/07/2018 16:55:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha aprobado el Plan económico financiero a petición del Ministerio de Hacienda con el objetivo de "permitir a la institución insular cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria".

Según ha informado el Consell en un comunicado, el acuerdo ha sido aprobado por 17 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

Por su parte, el conseller de Economía y Hacienda, Cosme Bonet, ha asegurado que no está de acuerdo con la regla de gasto que han tenido que aplicar, por lo que ha pedido "la flexibilización" de la misma.

El Consell no ha cumplido con la regla de gasto por 8 millones de euros, un 3 por ciento del presupuesto total, lo que ha provocado que haya una serie de partidas del presupuesto aprobado para 2018 que se habrán de marcar como "no disponibles".

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda no ha aceptado que la institución insular aumente su techo de gasto en 13,6 millones de euros. No obstante, la buena situación financiera del Consell permitirá que para 2019 solo se hayan de dejar 1,8 millones de euros como no disponibles.

De este modo, Bonet ha afirmado que "el año viene" el Consell quedará "plenamente saneado y con disposición de afrontar la próxima legislatura".