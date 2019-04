El pleno del Consell aprueba el Plan de Equipamientos Comerciales para "fomentar el comercio de proximidad"

Actualizado 01/04/2019 13:46:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este lunes con 28 votos a favor --PSIB, MÉS per Mallorca, PP y El PI-- y dos abstenciones de Cs el Plan de Equipamientos Comerciales (PECMa) para "fomentar el comercio de proximidad, mejorar la movilidad de la isla y darle relevancia al paisaje urbano".

En un comunicado emitido por la institución insular, se ha detallado que, en términos más concretos, el objetivo es establecer un modelo territorial comercial en la isla, "centrado en la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio y la protección de los consumidores".

Además, se ha destacado que otro de los ejes relevantes es el refuerzo del comercio en zonas como Inca y Manacor, "para evitar que se produzca una centralización en el ámbito comercial en Palma".

La consellera de Territorio e Infraestructuras del Consell , Mercedes Garrido, ha querido agradecer "el trabajo y la dedicación" en la redacción del documento "por parte de todos los partidos" y, asimismo, "la vigilancia y generosidad de Afedeco, Pimeco, Pimem, UGT y CCOO para hacer posible el gran conceso".

El PECMa entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de las Islas (BOIB) y contempla una zonificación de la Isla para poder ordenar el suelo comercial se distribuye en cinco niveles.

En primer lugar, el 1 incluye la zona de más actividad, Palma, "donde se concentra una parte significativa de la población y servicios", y se considera que los equipamientos comerciales no han de tener una superficie mayor de 40.000 metros cuadrados (m2).

En relación al nivel 2, se incluyen las poblaciones como Inca y Manacor "con gran relevancia territorial y se establece un límite de equipamiento de 13.000 m2.

Por lo que respecta al nivel 3, "incluye ámbitos de relevancia territorial que asumen un papel significativo" y se establece un límite de 4.000 m2 y, asimismo, en los niveles 4 y 5, los límites son de 1.500 m2 y 700 m2, respectivamente.

Además, se ha aprobado que los equipamientos comerciales podrán disponer de una superficie complementaria para cines, restauración y servicios.

En los centros comerciales grandes--más de 1.500 m2--, por su parte, la superficie complementaria no tiene que superar en más de un 15 por ciento la superficie comercial total. En los de medida mediana, de 701 a 1.499 m2, la superficie complementaria no tiene que superar en más de un 25 por ciento la superficie comercial total y, por último, los de medida pequeña, de 401 a 700 m2, no lo tiene que superar en más de un 50 por ciento.

En un comunicado emitido por El PI, se ha detallado que, en este sentido, "se han conseguido rebajar las superficies máximas" gracias a sus alegaciones ya que, finalmente, se han incorporado en el texto.

El conseller de El PI, Antoni Amengual, se ha mostrado satisfecho por la decisión del equipo de gobierno de "disminuir considerablemente" los equipamientos comerciales y ha apuntado que "se ha conseguido el consenso con el sector".

"Ahora se tiene que trabajar para que los empresarios y autónomos vean el PECma como una herramienta útil para regular y ordenar el sector comercial de Mallorca, que garantice el libre mercado, la protección de los consumidores y la adecuada ordenación del territorio y de sus usos", ha concluido.