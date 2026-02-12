El pleno del Consell de Mallorca conmemora los días mundiales contra el cáncer y de las enfermedades raras - PP

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha leído este jueves dos declaraciones institucionales con motivo del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero) y del Día Mundial de las Enfermedades Raras (28 de febrero).

Las dos iniciativas, impulsadas por el PP, han contado con el apoyo del pleno, según ha destacado la formación 'popular' en una nota de prensa.

La portavoz del PP en la institución insular, Núria Riera, ha subrayado que estas declaraciones "no son un simple gesto simbólico, sino una muestra clara del compromiso institucional con las personas afectadas y sus familias".

En el caso del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la declaración pone el foco en la realidad de las familias mallorquinas que conviven con estas patologías, que afectan a menos de cinco de cada 10.000 habitantes, pero que en conjunto pueden llegar a impactar hasta al 7 por ciento de la población mundial.

El texto reconoce especialmente la situación de los menores, ya que aproximadamente el 70 por ciento de estas enfermedades se manifiestan durante la infancia, condicionando su desarrollo personal, educativo y social.

Igualmente, Riera ha señalado que en Mallorca la insularidad "puede agravar aún más estas dificultades, especialmente cuando las familias deben desplazarse fuera de la isla para recibir diagnósticos o tratamientos especializados".

En este sentido, ha remarcado la importancia de reforzar la sensibilización social, la detección precoz, la investigación y la coordinación institucional.

En cuanto al Día Mundial contra el Cáncer, la declaración institucional pone en valor la necesidad de una atención oncológica más humana e integral, centrada en la persona y en sus necesidades sociales, emocionales y familiares, más allá del ámbito estrictamente clínico.

Según la 'popular', "el cáncer no es solo un diagnóstico médico, es una realidad que impacta en todos los ámbitos de la vida de una persona y de su entorno".

Por ello, ha defendido la necesidad de garantizar el bienestar psicológico y social como parte inseparable de la atención sanitaria, así como escuchar la voz de los pacientes y facilitar su participación en la toma de decisiones.

"Humanizar la atención significa poner a la persona en el centro del sistema, mejorar los circuitos asistenciales, reducir obstáculos y garantizar una red de apoyo sólida para pacientes y familiares", ha afirmado.

Ademas, la formación ha reconocido la labor "imprescindible" que realizan las entidades sociales, las asociaciones de pacientes y los profesionales sanitarios, que "con vocación y compromiso contribuyen cada día a mejorar la calidad de vida de muchas familias".

Para Riera, la institución insular "ha demostrado hoy que es capaz de unirse en causas que nos interpelan a todos como sociedad". "El Partido Popular continuará impulsando iniciativas que refuercen el apoyo institucional, la sensibilización y la atención integral frente al cáncer y las enfermedades raras", ha concluido.