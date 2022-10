El pleno debatirá el martes sobre la sobrepoblación, la presión humana y la saturación turística en Baleares

"Baleares no puede crecer 300.000 habitantes cada 15 años, esto es insostenible", señala el PI, que propone la moción

PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament debatirá el martes sobre la sobrepoblación, el exceso de presión humana y la saturación turística en Baleares, en una moción presentada por El PI a la que ya han avanzado que se adherirán, en buena parte, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca.

El portavoz del PI, Josep Melià, ha aludido a las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) --que estima que Baleares alcanzará en 2037 una población de 1,5 millones de personas--. "Baleares no puede crecer 300.000 habitantes cada 15 años, esto es insostenible", ha señalado en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces.

En este sentido, para hacer frente a este aumento poblacional El PI propone medidas de decrecimiento turístico, como una cuota máxima de coches de alquiler, generalizar la regulación a la entrada de coches que ya se aplica en Formentera, aumentar el impuesto turístico en temporada alta y eliminar las bolsas de plazas turísticas para impedir nuevos crecimientos, entre otras.

Los portavoces de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, y de MÉS per Menorca, Josep Castells, ya han anticipado que darán apoyo a algunas de estas propuestas puesto que coinciden con postulados que llevan años defendiendo. De hecho, Castells ha bromeado dando la bienvenida a Melià a MÉS per Menorca por su intervención.