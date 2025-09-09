El pleno de Manacor aprueba reabrir la plaza des Cós al tráfico

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha destacado este martes que ha conseguido que el pleno municipal apruebe su moción para reabrir la plaza des Cós al tráfico.

Según ha detallado en un comunicado, su propuesta salió adelante con los votos favorables del PP y Vox -8 en total- y con la abstención de los 13 concejales de la izquierda -PSOE, AIPC y Més-Esquerra-.

La portavoz 'popular', Maria Antònia Sansó, ha asegurado que es "una victoria del sentido común y una muestra clara de que la presión de los vecinos y comerciantes ha dado frutos". "La plaza reabrirá gracias a nuestra iniciativa y, ahora, el equipo de gobierno no tiene excusas: debe cumplir y ejecutar el acuerdo de manera inmediata", ha indicado.

Sansó ha criticado la actitud del PSOE, que hace dos años votó a favor de la reapertura y este lunes optó por abstenerse "sin ninguna intervención ni explicación". "Han dejado claro que están en el Ayuntamiento para calentar la silla, no para defender ni solucionar los problemas", ha indicado.

La moción aprobada establece que el acceso de vehículos sea libre de forma permanente desde la calle Amargura y la plaza Rector Rubí, en dirección a la calle Antoni Galmés y la plaza Ramon Llull, evitando así que el tráfico se vea obligado a desviarse hacia la calle de Artà.