La población de Baleares: los extranjeros crecen más del doble que los españoles

Archivo - Varias personas van de compras durante el Black Friday. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La población de Baleares ha crecido un 0,13% en el primer trimestre del año en comparación con los últimos tres meses de 2025 y alcanza los 1,26 millones de personas, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, del total de población 628.491 son hombres (49,8%) y 633.103 son mujeres (50,18%).

Por su parte, de los 1,26 millones de habitantes de Baleares, algo más de 985.000 son españoles (78,09%) y 276.468 son extranjeros (21,91%). En todo caso, en comparación con abril de 2025, la población extranjera crece más del doble (+1,81%) que la española (+0,58%).

Por islas, Mallorca alcanza a 1 de abril de 2026 los 979.565 habitantes; Eivissa los 167.144; Menorca los 102.961, y Formentera registra en el primer trimestre del año 11.924 habitantes.