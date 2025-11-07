Podemos llama al "boicot" a Israel en la competición mundial de esgrima en Palma - PODEMOS BALEARES

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha llamado al "boicot" a Israel en la Copa del Mundo Sénior de Esgrima, que se celebra en Palma este fin de semana.

"¿Es que no quedó claro con 'La Vuelta' que no queremos a Israel en nuestras competiciones?", ha criticado la coordinadora de Podemos Baleares, regidora de la formación en el Ayuntamiento de Palma y activista por Palestina, Lucía Muñoz, en un comunicado.

Mientras el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado la colaboración ejemplar entre instituciones, entidades deportivas y el sector privado y el "impacto positivo" del evento para la ciudad; la regidora ha considerado que estas afirmaciones "son un ejemplo más de complicidad y blanqueamiento ante las acciones de Israel".

Hay que recordar que la Copa del Mundo Sénior de Esgrima tendrá lugar en instalaciones públicas municipales, en un evento impulsado y coordinado por el Institut Municipal d'Esports (IME).

En este sentido, Muñoz ha reprochado que "al alcalde se le llena la plaza de Cort con manifestantes por Palestina mientras él le besa lo pies a las delegaciones deportivas genocidas".

Por todo ello, Podemos ha llamado a la ciudadanía a "boicotear" la Copa del Mundo Sénior de Esgrima y ha instado al alcalde Martínez a que impida "inmediatamente" la participación del equipo israelí en la competición.

La formación morada también ha criticado el decreto ley de embargo de armas anunciado por el Gobierno central, puesto que, en palabras de Muñoz, "el decreto ley de embargo de armas a Israel impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez es un coladero. No recoge ninguna medida contra la presencia de delegaciones oficiales del Estado genocida".