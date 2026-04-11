La Policía evita que una mujer se precipite al vacío en Maó

Archivo - Agentes de la Policía Nacional de espaldas. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han evitado que una mujer se arrojara desde una cornisa de un edificio en Maó el pasado fin de semana.

Según ha señalado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la mujer llamó por teléfono a la comisaría y manifestó, entre sollozos y con dificultad para expresarse, su intención de precipitarse al vacío.

El agente que atendió la llamada trató de calmarla mientras recababa datos del lugar en el que se encontraba. Varias patrullas se dirigieron al lugar y vieron a la mujer asomada a una cornisa a una altura considerable.

Los agentes establecieron un perímetro de seguridad en la calle, mientras otros agentes subían a la terraza. Una vez allí, hablaron con la mujer para tratar de calmarla y lograron acercarse lo suficientemente cerca como para poder sujetarla e inmovilizarla.

Así, la sacaron del lugar donde se encontraba y los servicios sanitarios la atendieron y trasladaron a un centro médico.