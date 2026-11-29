PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir con una tasa de alcohol superior a la legalmente permitida.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 04.20 horas cuando una dotación de la Unidad Nocturna (UNOC) que patrullaba por la avenida Comte de Sallent observó un coche que circulaba a una velocidad elevada y se saltó un semáforo en rojo.

Ante la infracción, los agentes siguieron el vehículo, que volvió a incumplir otro semáforo en rojo en el siguiente cruce. En ese momento, los policías le ordenaron que se detuviera, pero el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y continuó su marcha en dirección a la calle General Riera.

Finalmente, en la calle Ausiàs March, la dotación policial consiguió situar su vehículo junto al infractor para cerrarle el paso e interceptarle de forma segura.

Al solicitar la documentación al conductor, de nacionalidad ecuatoriana y 36 años, los agentes constataron que presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Así, requirieron el desplazamiento de otra unidad equipada con etilómetro evidencial. El conductor arrojó un resultado positivo de 0,89 mg/l de aire espirado.

El hombre informado de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial, quedando citado para comparecer en un juicio rápido que se celebró el pasado viernes.

Finalmente, en cuanto al vehículo implicado, quedó a disposición de un familiar que se personó en el lugar para hacerse cargo del mismo.