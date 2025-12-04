La Policía investiga a un profesor de Palma por una posible "conducta inapropiada" con una alumna

Archivo - Agente de la UFAM de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la posible "conducta inapropiada" mantenida por un profesor del colegio Nuestra Señora de Montesión de Palma con una alumna.

Las pesquisas desarrolladas por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) apuntan a que los hechos se habrían producido a través de una aplicación de mensajería instantánea, han indicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

El colegio Montesión ha informado que el docente investigado ha sido apartado de sus funciones y los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía, la Fiscalía e Inspección Educativa.

Fue el pasado lunes, ha indicado en un comunicado, cuando el colegio tuvo conocimiento de una información relacionada con una posible "conducta inapropiada" por parte de un docente, aunque no detalla cuál fue esos comportamiento ni con quién.

En ese mismo momento se activaron las medidas previstas en el protocolo de 'Entorno Seguro' de la Compañía de Jesús y se decidió apartarle de sus funciones de forma preventiva.

Mientras, el colegio continúa recabando información sobre los elementos iniciales de esta situación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

También está en manos de las autoridades judiciales, policiales y educativas, con las que el centro se ha comprometido a colaborar de forma coordinada "para garantizar el adecuado seguimiento del procedimiento".

El docente sigue este miércoles apartado de sus funciones de forma preventiva y el colegio sigue aplicando "fielmente" los pasos establecidos en el protocolo.

Montesión ha reafirmado su compromiso con el cuidado, la protección y el bienestar de todos los integrantes de la comunidad educativa. Cualquier situación que pueda generar preocupación, ha recordado, se puede comunicar en el correo proteccion@jesuitas.es.

"Dada la naturaleza sensible del asunto, reiteramos la importancia de confiar en la gestión de las entidades responsables para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos", ha zanjad el colegio.