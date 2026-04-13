La Policía Local de Alcúdia localiza y entrega a sus padres a un niño de 7 años perdido en la zona

Archivo - Recurso de un policía local - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alcúdia ha localizado y entregado a sus padres a un niño de siete años y nacionalidad suiza que se había perdido en la zona del puerto de Alcúdia.

Según ha informado el cuerpo en sus redes sociales, el menor fue localizado inicialmente por el conductor de un autobús, quien alertó de la situación y, de inmediato, varias unidades de servicio se desplazaron al lugar, iniciando las gestiones para averiguar su identidad y situación.

Una vez confirmada la identidad del menor, se activaron los protocolos para localizar a sus padres, que fueron encontrados en un establecimiento hotelero del puerto de Alcúdia.

El menor fue entregado a sus padres, quienes se mostraron muy emocionados y agradecidos por la rápida actuación policial.

La Policía Local de Alcúdia ha destacado la importancia de no perder de vista a los menores, especialmente en zonas con gran afluencia de personas.