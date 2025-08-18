La Policía Local de Andratx impone nueve sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol

Archivo - La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a varios agentes de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX - Archivo

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Andratx, en el marco de su campaña especial de visibilidad policial y control de las zonas de ocio durante la temporada estival, ha impuesto nueve sanciones a sendos conductores por circular bajo los efectos del alcohol.

También ha sancionado a vehículos que carecían de la documentación reglamentaria y ha levantado varias actas por tenencia de sustancias estupefacientes.

Según ha informado el Ayuntamiento de Andratx en un comunicado, estas actuaciones se han realizado en el marco de la campaña especial de visibilidad policial control de las zonas de ocio del municipio que se ha venido llevando a cabo a lo largo del verano.

De este modo la Policía Local pretende dar respuesta a las preocupaciones expresadas por la ciudadanía en relación con la seguridad vial, dado que ha habido frecuentes quejas sobre conductores que circulan a gran velocidad o bajo los efectos del alcohol.

Es por ello que se han llevado a cabo diferentes controles en las zonas con mayor afluencia de turistas y residentes del municipio con el objetivo de realizar puntos de verificación de vehículos en diferentes accesos al municipio.

También se han llevado a cabo acciones de control de los establecimientos de ocio y se han aumentado el número de patrullas peatonales.