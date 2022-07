Un policía local asegura que trabajó como seguridad privada para el Grupo Cursach por "una necesidad económica"

PALMA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Uno de los policías locales de Palma acusado en el juicio por el caso Cursach, Rafael Amengual, ha reconocido, este martes, que trabajó como seguridad privada en un establecimiento del Grupo Cursach y ha justificado que lo hacía por "una necesidad económica".

Amengual, para quien la Fiscalía solicita dos años de cárcel por un delito de coacciones, ha declarado en el juicio, que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, que durante un tiempo compaginaba su labor como agente local en Mercapalma con funciones de seguridad privada en una discoteca de Cursach. "Hacía funciones de seguridad, velaba para que no pasara nada".

El agente local ha precisado al Ministerio Fiscal que hizo ese trabajo por una "necesidad económica" porque su mujer "no trabajaba". Incluso, ha relatado que lleva más de 20 años compaginando su trabajo con otros como fotógrafo de bodas e importación de coches de Alemania. "Cuando me detuvieron, se llevaron todos los CD y no pude entregar las fotos de sus bodas a diez personas durante cuatro años", ha precisado.

Amengual ha subrayado que entró en la Policía Local en el año 1992 y nunca ha realizado inspecciones en locales de ocio nocturno porque quedaban fuera de su competencia. "Mis horarios eran diurnos porque estuve en el operativo de Playa de Palma y después en Mercapalma".

Así mismo, ha rechazado haber realizado intervenciones en la competencia de Cursach por órdenes del director del Grupo, Bartolomé Sbert. "A mí nunca me ha dado ninguna instrucción porque no es mi jefe de nada", ha confirmado.