La Policía Local celebra una jornada de educación vial para alumnos de la 'escoleta' municipal Sol d'Andratx - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Andratx han realizado una jornada de educación vial con los alumnos de la 'escoleta' municipal Sol d'Andratx con el objetivo de acercar de forma didáctica conceptos básicos relacionados con la seguridad y la convivencia.

Según ha subrayado el Ayuntamiento de Andratx en una nota de prensa, el agente tutor y el agente de educación vial han mostrado a los alumnos el material que utiliza habitualmente el cuerpo de seguridad en su trabajo diario.

Los menores, algunos sobre triciclos y otros actuando como peatones, han aprendido cómo comportarse correctamente ante un paso de cebra siguiendo las indicaciones de los agentes, trabajando normas básicas de circulación y prevención desde edades tempranas.

La actividad también ha incluido un dibujo para colorear relacionado con la educación vial y la entrega de un diploma acreditativo de participación en la jornada. Además, los participantes han recibido una pulsera como recurso de la jornada.

Los alumnos han estado acompañados por las docentes del centro y por el jefe de la Policía Local de Andratx, Daniel Cánovas.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas "para acercar la educación vial y la labor de la Policía Local a los más pequeños de una manera cercana, didáctica y participativa".

Además, ha agradecido la implicación de los agentes y del centro educativo en "una actividad que ayuda a fomentar valores de convivencia y seguridad desde edades tempranas".

La actividad continuará desarrollándose durante los próximos días en otros centros educativos del municipio, incluyendo circuitos de educación vial adaptados a las diferentes edades de los alumnos participantes.