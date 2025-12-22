La Policía Local de Deià asiste el nacimiento de un bebé

Archivo - Bebé recién nacido - CAIB - Archivo

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Deià y una ambulancia del servicio de emergencias han asistido este lunes el nacimiento de un bebé en el municipio.

El Ayuntamiento de Deià ha felicitado a la familia por el nacimiento y ha agradecido la profesionalidad y la rápida actuación de los servicios que han hecho posible el parto en condiciones de seguridad.

"Nuestra localidad celebra una noticia muy especial", han destacado desde el Consistorio en sus redes sociales.