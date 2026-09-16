La Policía Local desmantela un mercadillo ilegal en Son Gotleu y pone cinco multas

Operativo de la Policía Local de Palma en Son Gotleu. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha demantelado un mercadillo no autorizado en el barrio de Son Gotleu, donde interpuso cinco multas por distintos motivos.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre, a las 20.45 horas, en un operativo de seguridad ciudadana desarrollado en esta zona de Palma, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

En la confluencia de la calle Indalecio Prieto con la calle Santa Florentina, los agentes localizaron esta actividad irregular con dos puntos diferenciados, situados uno frente al otro al inicio de esta última vía.

Ante esta situación, la Policía Local retiró todo el género y los materiales destinados a la venta ambulante. Durante el dispositivo, los policías lograron identificar a uno de los vendedores, mientras que un segundo responsable no pudo ser localizado.

En el cacheo preventivo de sus pertenencias, los efectivos le confiscaron una bolsa de patatas con marihuana en su interior, además de útiles destinados al consumo de sustancias estupefacientes. Aimismo, tras consultar las bases de datos policiales, los agentes le entregaron en mano una citación judicial al constarle un requerimiento vigente de un juzgado.

Como resultado de la actuación, la Policía Local levantó un acta por ocupación irregular de la vía pública, un acta por tenencia de drogas y otra por portar útiles para su consumo. Además, los agentes tramitaron dos denuncias al conductor de un turismo que se encontraba estacionado de forma indebida sobre la acera en la misma zona.