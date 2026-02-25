La Policía Local disuelve una concentración "masiva" de personas para presenciar carreras de coches en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha disuelto una concentración "masiva" de personas en los polígonos de Son Rossinyol y Can Valero que acudieron para presenciar carreras ilegales de coches.

Las actuaciones se iniciaron la tarde del pasado sábado después de recibir varios avisos en los que se aseguraba que se estaban celebrando carreras en la calle Gremi de Corredors, ha informado el cuerpo municipal.

Agentes de paisano del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) acudieron al lugar y constataron la presencia de unas 250 personas que observaban cómo varios turismos y motocicletas realizaban aceleraciones tipo 'burn-out' y competiciones de velocidad en los accesos a la carretera de Sóller.

Ante la magnitud de la concentración, los agentes solicitaron apoyo. A la llegada de las patrullas, buena parte de los asistentes se dispersaron.

En una primera fase interpusieron 11 denuncias por infracciones de la ordenanza municipal de circulación, seis por no haber pasado la ITV y dos por carecer de seguro obligatorio.

Al observar que los participantes se desplazaban hacia el polígono de Can Valero, los policías continuaron el dispositivo en esta zona, donde interpusieron diez denuncias por conducción negligente, realización de derrapes y aceleraciones innecesarias y dos por deficiencias en la ITV y el seguro.

El operativo policial, además, se saldó con la retirada de tres vehículos al depósito municipal.