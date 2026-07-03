La Policía Local interviene en Playa de Palma más de 600 artículos destinados a la venta ambulante ilegal

Agentes con los objetos intervenidos. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido más de 600 prendas y artículos destinados a la venta ambulante ilegal y ha denunciado a varias personas que hacían masajes de manera ilegal en Playa de Palma.

El operativo, según han informado en nota de prensa, se desplegó el pasado 1 de julio en Playa de Palma con el objetivo de combatir la venta ambulante ilegal, erradicar la práctica del botellón y evitar la presencia de envases de cristal en la zona de baño.

La actuación fue coordinado por un oficial y cuatro agentes del refuerzo veraniego y contó además con la participación de 12 policías en prácticas y tres dotaciones del Distrito Litoral.

Durante la intervención, los agentes tramitaron numerosas denuncias administrativas e informaron a los turistas sobre la prohibición de consumir alcohol en grupo y de acceder a la playa con envases de cristal.

Al mismo tiempo, la Policía Local denunció a tres personas que ejercían la actividad de masajistas sin autorización y a dos vendedores ambulantes.

Asimismo, intervino el material empleado para el desarrollo de estas actividades, así como bebidas y varias raciones de fruta destinadas a su venta ilícita.

El dispositivo se saldó con el decomiso de un total de 630 artículos procedentes de la venta ambulante ilegal, entre los que se encontraban 225 camisetas, 200 gafas de sol, 200 gorras y cinco pareos.

En el ámbito de la protección de la seguridad ciudadana, los agentes levantaron un acta por tenencia de sustancias estupefacientes para consumo propio, en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Durante el operativo, también se recuperaron diversos objetos robados --tres teléfonos móviles, un bolso y un monedero-- que estaban en poder de un menor de 14 años.

Ante la imposibilidad de localizar a sus progenitores para hacerse cargo de él, los agentes lo trasladaron a dependencias de la Policía Nacional. Paralelamente, se logró identificar y contactar con el propietario legítimo de parte de los efectos recuperados para proceder a su devolución.