La Policía Local levanta 24 actas y requisa 18 altavoces en Playa de Palma en una operación contra el incivismo

Altavoces incautados por la Policía Local de Palma en la operación contra el incivismo en Playa de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma, en un dispositivo contra el incivismo desarrollado entre los días 11 y 13 de septiembre, ha levantado 24 actas de denuncia en Playa de Palma y ha confiscado 18 altavoces, con el objetivo de frenar conductas incívicas y preservar la convivencia en la primera línea de playa.

El cuerpo ha señalado este martes en un comunicado que una de las prioridades del dispositivo es la lucha contra la contaminación acústica en las zonas de baño, donde se han requisado altavoces y equipos de música de gran potencia que emitían sonido a un volumen excesivo.

En estos casos, los agentes han identificado a los infractores y han procedido a la tramitación de las actas administrativas pertinentes y a la retirada de los equipos.

Por otro lado, han intervenido ante la ocupación indebida y la privatización del espacio público invitando a desmontar carpas tipo cenador que habían instalado en la arena grupos de turistas para acotar zonas de uso exclusivo.

Los agentes también han ordenado la retirada del mar de varios hinchables acuáticos de grandes dimensiones que, por su tamaño, suponían un obstáculo y un riesgo para la seguridad del resto de bañistas.

El operativo ha actuado contra la elaboración y consumo de bebidas alcohólicas en la playa. Así, los agentes han desmantelado estructuras de manera utilizadas como barras improvisadas en la misma arena para la práctica de 'botellón'.

Estas concentraciones generaban puntos de grave acumulación de residuos, con numerosas botellas de vidrio amontonadas junto a las papeleras que suponían un peligro de cortes y lesiones para los usuarios de la zona de arena.