La Policía Local de Palma atrapa tras una peligrosa persecución a un conductor borracho

Vehículo implicado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre español de 48 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras protagonizar una peligrosa persecución mientras conducía triplicando la tasa de alcohol permitida.

Los hechos, según han informado en un comunicado, ocurrieron la madrugada del pasado 4 de enero, sobre las 03.00 horas, cuando una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) observó un turismo circulando de manera errática por la calle Marqués de la Sènia.

Al darle el alto, el conductor detuvo el vehículo, pero aceleró bruscamente para huir, iniciando una persecución a gran velocidad.

El hombre abandonó el coche con el motor en marcha en la calle Torrent y continuó la huida a la carrera, siendo interceptado por los agentes a los pocos metros.

El conductor admitió haber huido porque había bebido tras una discusión. Al ser sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,75 mg/l, una tasa que triplica el máximo legal permitido. Por estos hechos, el conductor fue informado de su condición de investigado y fue citado para un juicio rápido. El vehículo fue retirado por la grúa municipal.