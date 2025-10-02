El policía local de Palma que atropelló mortalmente a un peatón irá a juicio

El policía local de Palma acusado, de espaldas, este jueves en la Audiencia Provincial de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El agente de la Policía Local de Palma acusado de atropellar a tres peatones en junio de 2022, de los cuales uno acabó falleciendo, irá a juicio después de que las partes no hayan alcanzado una conformidad.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este jueves la vista previa del juicio, que ha acabado sin acuerdo entre la Fiscalía, que solicita una pena de multa, y la acusación particular, que reclama cuatro años de prisión.

El magistrado deberá ahora fijar una fecha para el juicio oral, en el que está previsto que comparezcan en calidad de testigos o peritos varios policías locales, guardias civiles y médicos forenses. También, por vía telemática, lo harán los familiares del fallecido.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 00.35 horas del 2 de junio de 2022, según expone el fiscal en su escrito de acusación.

El agente conducía un vehículo policial persiguiendo a otro coche cuyo conductor supuestamente acababa de cometer un delito de malos tratos y llevaba las señales luminosas de emergencia activadas.

Cuando se hallaba en la intersección entre la calle Consolat y el paseo Sagrera, como consecuencia de circulaba a una velocidad superior a la permitida y su "falta de atención", no se apercibió de que la vía terminaba.

Aunque trató de frenar y cambiar su trayectoria, terminó chocando contra un bordillo, invadió la zona peatonal y atropelló a tres personas que paseaban por allí, siempre según el relato del representante del Ministerio Público.

Como consecuencia del impacto, una de las víctimas sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que afectó a los centros vitales y la causó la muerte. El hombre tenía entonces 36 años y le sobrevivieron sus dos padres y un hermano.

Los otros dos perjudicados, una mujer de entonces 35 años y un hombre de 25, sufrieron diversas lesiones de gravedad que requirieron de tratamientos e intervenciones médicas.

La Fiscalía solicita que sea condenado al pago de una multa de unos 6.500 euros como supuesto autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave y dos delitos de lesiones por imprudencia menos grave.

Asimismo interesa que indemnice a los familiares de la víctima mortal con casi 81.500 euros, con 21.578 a uno de los heridos y con poco más de 8.100 euros al otro.

La acusación particular que defiende los intereses de la familia del fallecido interesa que el policía local sea condenado a cuatro años de prisión como supuesto autor de un delito de homicidio imprudente.