La Policía Local de Palma contará con 140 nuevos chalecos antibalas y modernizará su galería de tiro

Archivo - Un agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma invertirá 217.719 euros en la compra de nuevo material de protección para los agentes de la Policía Local, entre ellos 140 chalecos antibalas y antipunción, y en la modernización de la galería de tiro del cuerpo municipal.

La Junta de Gobierno celebrada este miércoles ha dado luz verde al inicio del expediente de contratación de este material, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El contrato incluye también la modernización de la galería de tiro de la Policía Local, con el fin de mejorar tanto la actividad formativa como la seguridad en el uso del armamento reglamentario.

En concreto, se prevé la adquisición de 140 chalecos de protección antibalas y antipunción, la compra de 36 conjuntos de protección balística para la Unidad de Intervención Inmediata, así como el suministro de cuatro nuevos blancos con estructura metálica para la galería de tiro.

El Ayuntamiento ha indicado que los motores de los actuales blancos presentan deficiencias desde hace más de cuatro años, lo que hace necesaria su sustitución por otros que permitan a los agentes realizar ejercicios más específicos.

Asimismo, se contempla la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema informático de control que permitirá programar y supervisar los ejercicios de tiro. De igual forma, la contratación incluye formación específica de los agentes en el uso de este nuevo sistema.