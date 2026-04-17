La Policía Local de Palma interpone 43 denuncias por infracciones de tráfico en un control de dos horas

Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha interpuesto 43 denuncias por infracciones de tráfico y ha levantado dos actas por seguridad ciudadana en un control que se prolongó durante dos horas.

El dispositivo, según ha informado el cuerpo municipal en un comunicado, se desarrolló entre las 21.00 y las 23.00 horas del pasado miércoles en la calle Francesc Julià.

Los agentes interpusieron 21 denuncias por circular con la inspección técnica de vehículos (ITV) caducada y 12 por no disponer del seguro obligatorio.

Otras seis fueron por estacionar en doble fila, dos por estacionar en medio de la calzada y una más por abandonar un vehículo en la vía pública. La grúa municipal retiró tres vehículos que fueron trasladados al depósito.

También se levantaron dos actas en virtud de la ley orgánica de seguridad ciudadana, una por faltar al respeto a los agentes y otra por desobedecerles cuando le fueron a identificar.

Además, se registraron diversos informes por desperfectos en la vía pública para su posterior subsanación por parte de los servicios municipales.