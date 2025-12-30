Policía Local de Palma investiga a una pareja y recupera dos vehículos robados en el polígono de Son Malferit

Caravana recuperada por agentes de la Policía Local de Palma, tras haber sido previamente sustraída por la pareja investigada - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a una pareja, un hombre de 47 años y una mujer de 42, ambos españoles, y ha recuperado dos vehículos robados en el Polígono de Son Malferit.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que la Sala de Atestados de este cuerpo ha instruido diligencias contra una pareja como presuntos autores de un delito de hurto y otro de hurto de uso de vehículo. Una intervención que ha permitido recuperar una caravana y una motocicleta que constaban como sustraídas.

La intervención se inició el pasado 4 de diciembre durante un control de la campaña Palma Cívica en el polígono de Son Malferit, cuando una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) localizó una caravana ocupada por la pareja. Al realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes constataron que tanto la caravana como una motocicleta que se encontraba junto a ella habían sido denunciadas por sustracción.

La pareja ofreció explicaciones incoherentes sobre la procedencia de los vehículos y se acordó un plazo para el desalojo voluntario de la caravana, que se hizo efectivo el pasado 27 de diciembre.

Tras las gestiones realizadas, la pareja fue informada de su condición de investigada no detenida. Los dos vehículos fueron recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios, y la Sala de Atestados ha remitido el atestado al juzgado.