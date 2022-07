La Policía Local de Palma levanta 19 actas el fin de semana en Santa Catalina

PALMA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha levantado un total de 19 actas este fin de semana en Santa Catalina y ha interpuesto 20 denuncias por tránsito en la zona.

En concreto, cinco actas se debieron a actividad musical fuera de horario, una por tener las puertas abiertas durante la actividad musical, tres más por exceso de ocupación de terraza, cuatro por no exhibir licencia de terraza, una por situar elementos no autorizados en las terrazas, dos por permitir el consumo de productos del local en el exterior y tres por motivos no especificados.

Además, se hicieron tres informes y se notificaron dos sanciones, según ha explicado este lunes en un comunicado el Ayuntamiento de Palma.

Asimismo, los agentes desarrollaron otros operativos, poniendo el foco en los servicios incidentales, los actos programados y las conductas incívicas. Así, han destacado los controles realizados en una decena de fiestas de verano en diferentes barriadas de la ciudad, que "se han llevado a cabo con tranquilidad, responsabilidad y sin incidentes destacables", han asegurado.

También se han mantenido los dispositivos especiales de refuerzo estival en la zona centro y en Playa de Palma, además de en Santa Catalina.

Durante el fin de semana ha habido fiestas en los barrios de la Vileta-Son Peretó, Son Gibert, Establiments, Ses Voltes, Es Pil·larí, plaza de Tarent (Son Rapinya) y en la Torre den Pau (Coll den Rabassa).

También se celebró una fiesta en Son Ferriol y plaza París, donde hubo dos conatos de pelea que fueron sofocados por las unidades desplazadas, mientras que en Son Ferriol tuvo que intervenir la Policía Nacional. El macroconcierto de Son Fusteret se produjo sin incidentes destacables.

Por otro lado, en Can Valero se llevó a cabo un control de alcoholemia con resultado de una etilometría penal, una administrativa, una denuncia por ITV y un vehículo inmovilizado. Además, en Son Hugo se levantaron 12 actas por botellón y música en la calle, mientras que en Playa de Palma se imputó a tres vendedores ambulantes por delitos contra la propiedad intelectual.