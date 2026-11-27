Agente De La Policía Local De Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha iniciado diligencias contra un hombre como presunto autor de un delito de apropiación indebida, a raíz de la localización de un coche de alquiler que figuraba como robado en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) tras una denuncia en Málaga.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 20.30 horas cuando una patrulla que circulaba por la avenida Gabriel Roca observó un coche detenido en una zona reservada para autobuses, según ha informado el cuerpo policial.

Al consultar la situación administrativa del vehículo, los agentes comprobaron que constaba como sustraído desde el pasado lunes, en virtud de una denuncia interpuesta ante la Policía Nacional en Málaga.

Tras identificar al conductor, de nacionalidad italiana y 43 años, manifestó que se trataba de un vehículo de alquiler y mostró un correo electrónico correspondiente a un contrato finalizado el pasado 17 de noviembre, sin aportar ningún título que justificara su posesión posterior.

Según indicó el implicado, el 19 de noviembre solicitó telefónicamente a la empresa arrendataria ampliar el plazo y le comunicaron que no era posible extender el contrato.

La Sala de Atestados de la Policía Local contactó con la empresa propietaria para informar de la recuperación del turismo, valorado en unos 39.000 euros, y de su custodia en el depósito municipal de vehículos para hacerse cargo del mismo.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia, con traslado de copia a la Policía Nacional.