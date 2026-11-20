Control de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre que fue sorprendido en un control de tráfico circulando con un carné de conducir alemán falso.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, fue el pasado 4 de noviembre cuando agentes adscritos al Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) intervinieron el documento durante un punto de control en la intersección de la calle Andreu Torrens con el Camí de Jesús.

Tras las gestiones realizadas con las autoridades consulares y el registro de conductores alemán, se ha confirmado que el permiso físico presentado era falso y que el implicado tenía revocada su habilitación para conducir en su país.

Los policías dieron el alto al vehículo y al solicitar la documentación, el conductor, alemán de 42 años, entregó un permiso de conducir alemán con formato normalizado europeo que presentaba anomalías en la tipografía y en los elementos ópticos de seguridad del reverso, donde las imágenes láser cambiantes se apreciaban de forma simultánea en lugar de separadamente según el ángulo de luz.

Ante los indicios de falsedad, los agentes intervinieron el documento y citaron al conductor en dependencias policiales para el día siguiente para que aportara la fotografía de otro permiso alemán, supuestamente expedido en Bonn, que había mostrado en su teléfono móvil. Al no comparecer ni atender los intentos de contacto telefónico, se iniciaron gestiones a través del Consulado de Alemania en Palma, de la Oficina Federal de Vehículos Motorizados de Alemania y del Ayuntamiento de Bonn, además de solicitar el análisis técnico preliminar a la Oficina Central Operativa Documental del Cuerpo Nacional de Policía (Punto Atenas).

Las verificaciones confirmaron que el documento físico intervenido no había sido expedido por las autoridades competentes alemanas y presentaba indicios falsarios en los fondos de impresión, la personalización y los dispositivos ópticamente variables.

Asimismo, la información remitida desde Alemania evidenció que el conductor no tenía permiso válido y tenía prohibido conducir en su país.

Las diligencias, instruidas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma y remitidas a la sección de instrucción de guardia del Tribunal de Instancia con traslado de copia al Cuerpo Nacional de Policía y a la Fiscalía, se han tramitado por un presunto delito de falsificación de documento público.